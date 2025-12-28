基隆國門連接廣場完工！串接轉運站與海洋廣場 通透視覺驚艷

位於基隆城際轉運站旁的原國光客運臨時站因城際轉運站完工拆除，基市府改建為「國門連接廣場」，目前已施工完畢，不僅延伸行人步行動線，更可串接國門廣場。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

位於基隆城際轉運站旁的原國光客運臨時站因城際轉運站完工拆除，基市府規畫成「國門連接廣場」，目前已施工完畢，不僅延伸行人步行動線，更可串接國門廣場，廣場也設立臨時停車區、計程車招呼站，方便往來轉運站民眾接送及搭計程車。基市府交通處提醒，廣場僅供步行通行，臨時停車區僅供臨停使用，期待民眾共同維護廣場環境。

國光客運基隆站原位在舊火車站右前方，當初配合基隆火車站改建半地下化以及基隆城際轉運站興建，基市府於107年4月間拆除國光客運基隆車站，在港西街一側設置臨時站，並同時打通忠一路連接中山一路。

隨著城際轉運站去年7月正式啟用後，國光客運臨時站就處於閒置狀態，為充分利用空間，基市府將該處納入「市港再生標竿計畫」整體規畫，由都市發展處負責設計「國門連接廣場」，工務處負責施工，重新闢建成廣場，可串接鄰近的國門廣場、海洋廣場、西岸旅運中心、轉運站和火車站，延續友善人行動線，讓市中心視覺更通透，並讓市民多一處休憩空間。

交通處表示，歷經2個多月施工後，國門連接廣場日前正式開放，並完成從東岸郵輪旅客中心經海洋廣場、國門廣場到基隆轉運站、基隆火車站的人行動線。

交通處指出，基隆轉運站每日約有2萬人次民眾進出，廣場可使搭車接駁和步行都更舒適，也有助提升國外旅客搭郵輪來台後，對基隆國門的第一印象。此外，廣場臨港西街道路一側已規畫計程車招呼站、臨時停車區和卸貨車格，民眾往返基隆轉運站或火車站，轉乘大眾運輸時可多加利用。

交通處提醒，國門連接廣場僅供步行，禁止一般或未申請車輛行駛及停放，臨時停車區亦僅供臨時停車使用，期待民眾不要違規，共同維護全新的廣場空間。

