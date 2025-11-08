基隆國際移民生活節登場 基警宣導防詐與多元共融

%E4%B8%80 15

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府11月8日於基隆城際轉運站舉辦「2025基隆國際移民生活節」，以「靠岸・成家・心城市」為主題，邀請市民與新住民共同參與，展現基隆多元文化的共榮與活力。現場除了有來自各國的新住民舞蹈、美食與文化展演外，也邀請新住民端出家鄉料理，讓不同文化在同一張餐桌上相遇，氣氛熱鬧溫馨。

為強化民眾及新住民對詐騙手法的警覺，基隆市警察局刑事警察大隊與外事科共同於現場設置防詐宣導攤位，宣導近期政府推動的「普發一萬元」政策，提醒民眾防範詐騙集團趁勢作亂。警方指出，不法分子常假冒政府或金融機構名義，發送「普發現金」釣魚簡訊，誘使民眾點擊連結並輸入帳號或信用卡資料，進而騙取財物。警方特別強調，政府不會以簡訊或電話主動通知領錢，若有任何疑問，可撥打客服專線 1988 查詢，並牢記「三不原則」：政府不會主動通知、不點陌生連結、不輸入帳號密碼，以防落入詐騙陷阱。

另基隆市警察局外事科也針對新住民容易遭遇的詐騙手法進行宣導與提醒。警方指出，部分詐騙集團會以「高薪工作」、「借用帳戶」等話術誘騙受害者，利用其帳戶進行非法金流操作，導致被害人誤成為人頭帳戶共犯。警方呼籲，不論是本國或新住民朋友，都應提高警覺，切勿隨意提供個人資料或金融帳戶。警方強調，基隆是一座以海港為起點、以多元為底蘊的城市，警察局將持續以溫暖與專業守護每一位市民與新住民，共同打造安心、共融的「心城市」。