基隆國際移民生活節登場 基一分局識詐宣導齊參與
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市政府於114年11月8日舉行「2025基隆國際移民生活節」，邀請市民與新住民一同參與。基隆市警察局第一分局藉此活動於現場設置犯罪預防宣導攤位，向本地居民與新住民朋友推廣「識詐、防詐、反詐」觀念。活動以「靠岸．成家．心城市」為主題，結合文化展演、市集與互動遊戲，營造歡樂多元氛圍。
警方呼籲，近期政府推動「普發現金一萬元」政策，詐騙集團可能藉機假冒政府機關或金融單位，散布「點擊連結領取補助」等假訊息，再次提醒民眾，政府不會索取手續費及保證金，也不會要求民眾至ATM或操作網路銀行轉帳，勿輕信來源不明的假消息。請民眾牢記四不守則，「不點不明連結」、「不填驗證碼」、「不轉帳」、「不傳可疑訊息」，遇可疑情形立即撥打165反詐騙專線查證。
基隆市警察局第一分局表示，警方將持續走入社區與各族群活動，加強犯罪預防與防詐宣導，期盼市民與新住民共同打造安全、友善、安心的港都城市。
