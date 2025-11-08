基隆國際移民生活節登場 基一分局識詐宣導齊參與

[Newtalk新聞] 2025年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7日傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲說，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，她深感榮幸。這歷史性一刻代表國際對台灣的支持已來到新的高度，這是台灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。 本次IPAC高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。 會議聚焦中國的全球擴張與威權滲透，各國代表依序分享其面對中國威權擴張的挑戰及建議IPAC如何應對，副總統蕭美琴也現身發表演講，范雲對此表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演講。 范雲在現場短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一，展現民主

