基隆地價稅清查 鎖定特別稅率用地、減免稅地

基隆市2026年地價稅清查工作，即日起至9月30日止；民眾如果有不清楚或怕自己挨罰，可利用免費服務電話0800-306969。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市2026年地價稅清查工作，即日起至9月30日止，基隆市民如果有變更土地使用情形，造成原先核准適用特別稅率或減免地價稅的原因、事實消滅時，記得要主動向稅捐稽徵機關申報，以免要補徵並受罰。民眾如果有不清楚或怕自己挨罰，可利用免費服務電話0800-306969，或(02)24331888分機628至637，稅務局有專人詳細解答。

基隆市稅務局長歐秋霞表示，今年清查重點以特別稅率用地、減免稅地及課徵田賦土地等為主要查核對象。自用住宅用地清查的重點除了核對房屋有無供營業使用及戶籍異動是否符合自用住宅用地條件外，同時運用國稅局的租賃所得及扣繳資料查核出租情形；減免稅地清查重點是以土地是否仍符合免稅條件辦理清查。清查期間將派員至現場查訪，查核土地使用情形，稅務局清查人員均佩戴市政府職員證，可供民眾辨識。

稅務局表示，所有適用特別稅率或減免的土地，如有未按原核定使用的土地，請速向該局申報，以免經查獲遭補徵漏課的稅捐，還會被處短匿稅額3倍以下的罰鍰。

