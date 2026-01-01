基隆地標「600秒煙火」點亮夜空！港區大船鳴笛迎新年

【記者葉先鵬／基隆報導】2025畫下句點，為慶祝新的一年到來，基隆市政府今天（1日）在虎仔山「KEELUNG 地標」施放長達600秒的煙火秀，雖然天公不作美，但陰雨綿綿的天氣仍澆不滅民眾熱情，深夜國門廣場還是聚集大量民眾，凌晨0時基隆獨特的大船鳴笛也跟往年一樣同步響起，陪伴民眾開心度過跨年夜。

稍早隨著跨年時間逼近，現場民眾開始齊聲倒數，零時一到，地標上空瞬間亮起五彩煙火，紅、金、銀色火花在夜空中層層綻放，迷人畫面吸引民眾駐足欣賞。港區船舶也在此時同步拉響長鳴，煙火光影與船鳴聲交織，展現基隆作為山海城市的獨特魅力。

謝國樑指出，基隆是一座依山傍海的城市，虎仔山地標與港灣景致本身就是最具代表性的城市符號。此次跨年活動特別以虎仔山煙火搭配港區船鳴，象徵基隆與海共生的城市精神，也為新的一年注入祝福與希望。

最後謝國樑提到，跨年不只是迎接新年的儀式，更是城市凝聚情感的重要時刻，市府未來將持續結合基隆的山海特色與城市節慶活動，打造具在地辨識度的公共活動，讓市民對生活的城市更有認同感，也讓更多人看見基隆的魅力。

國門廣場周邊到了午夜仍有不少民眾聚集。翻攝照片

