基隆地王蟬聯29年！大四美大樓每坪逼近179萬 中正區漲幅最大

基隆市愛三路與仁三路口的大四美大樓，連續第29年冠上基隆地王的頭銜。公告現值換算下來，每坪約179萬元。（張志康攝）

基隆市公告土地現值及公告地價，日前經地價評議委員會評定通過，基隆市地王仍由愛三路、仁三路口的大四美大樓蟬聯，這也是該地連續29年冠上地王頭銜，其公告土地現值換算下來，每坪約179萬元，較去年上漲2.24％。

地政處長謝旻成表示，這次地價調整作業主要依據不動產市場變動趨勢，同時兼顧全市區段地價均衡性及合理性。在成交量方面，基隆市土地及建物成交量均較去年減少，減幅分別為8.6％、33.8％；在成交價方面則呈現平穩。

謝旻成說，基隆市商業區新成屋平均成交價格每坪約34~35萬元、中古屋平均成交價格每坪約23~25萬元，住宅區新成屋平均成交價格每坪約28~30萬元、中古屋平均成交價格每坪約18~21萬元。

公告地價是地價稅課徵的主要依據，依現行相關法令規定，每2年調整一次。另外，公告現值則是土地移轉時，計算土地增值稅等的主要參考依據。

謝旻成指出，為合理反應近2年地價波動幅度，經試算公告地價調整後對本市地價稅納稅戶之影響，適用自用住宅稅率者平均每戶地價稅額增加約14~17元，適用一般稅率者平均每戶增加約260~300元。若以行政區來區分，公告現值調漲幅度最高的是中正區的3.05％，最低者是暖暖區的1.43％。

位於基隆市愛三路與仁三路口廟口夜市對面的大四美大樓，連續第29年掛上基隆市地王的頭銜，其公告現值較去年上漲2.24％。至於基隆市商業區價格最高的地段，依然在仁愛區廟口夜市附近，住宅區價格最高的地段，則是在信義市場附近，都是基隆市中心區的精華地段。

