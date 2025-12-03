基隆城市移動跨入更安全 2088快捷公車電巴開動

大都會客運舉行快捷公車2088線城際型電動巴士啟用典禮，副市長邱佩琳與市議員等乘坐新型電動巴士，感受新車型的舒適與先進設備。（記者趙智偉翻攝）

大都會客運於3日在基隆市國門廣場舉行快捷公車2088線城際型電動巴士啟用典禮，副市長邱佩琳率隊出席，與市議員、交通部公路局及大都會客運共同見證基隆城際運輸邁向電動化的重要進程。

2088線城際型電動巴士啟用典禮現場，大都會客運特別展示新車型的多項操作功能，並說明後續將持續配合基隆市政府推動車輛電動化汰換計畫，逐步提升營運車隊的安全規格及環保效能；副市長邱佩琳等人也進入新型電動巴士車內參觀、體驗，感受新車型的舒適與先進設備。

副市長邱佩琳表示，謝國樑市長高度重視大眾運輸品質與環境永續，這次電動巴士上路，象徵基隆城市移動正式跨入更安全、更舒適、更環保的新階段。

邱佩琳也提到，市府全力配合中央2030年大客車全面電動化政策，這次2088線（八斗子︱市府轉運站）是首條導入電動車款的國道路線，不僅提升民眾通勤體驗，也使城際運輸兼具節能與減碳的效益，為基隆未來公共運輸轉型奠定重要基礎。

交通處長陳耀川表示，新型電動大客車除具備低噪音、零排放及高續航力等特性，更配備車道偏移警示、影像監控、緊急煞停輔助等多項先進安全設備。同時，車內也全面升級，包括USB充電、舒適座椅等貼心設計，一輛電動巴士每年約可減少50公噸二氧化碳排放，對於改善城市空氣品質具有實質貢獻。

邱佩琳最後強調，市府將持續爭取公共運輸建設及通勤月票優惠，鼓勵市民多加利用大眾運輸工具。目前，基隆市境內可使用「288基隆通勤定期票」不限次數搭乘市公車及臺鐵基隆至百福站；往返大臺北地區則可使用「1200基北北桃定期票」，享受跨區通勤的便利與優惠，市府也會持續優化路線服務，讓基隆的公共運輸更加完善、安全並兼顧永續。