基隆外木山公廁翻新「三無」空間 友善設施全面升級

基隆市外木山海岸公共設施再升級。基隆市環境保護局今年成功向環境部爭取195萬元補助，完成外木山04公廁全區翻新工程。全新亮相的公廁以「無味、無障礙、無壓力」的三無目標為核心規劃，不僅改善過去民眾常見的「濕、臭、髒」刻板印象，更導入友善設施與通風採光設計。

114年翻新外木山公廁。（圖／基隆市政府）

基隆市環保局局長馬仲豪表示，此次翻新不只是硬體更新，更全面考量不同族群需求，包含身障者、高齡者、照顧者、多元性別族群及自行車族等。新增無障礙空間、改善動線、提升照明通風、更新衛生設備，讓民眾無論是遊憩、騎乘自行車或家庭旅遊，都能享有舒適便利的如廁環境。

男廁。（圖／基隆市政府）

過去公廁常給人潮濕、氣味強烈與設施老舊的負面印象。環保局近年推動公廁全面提升，包括分級管理、例行稽查、加強清掃訓練與張貼友善使用告示等措施，使基隆市公廁品質逐年提升，使用者回饋明顯改善。此次外木山04公廁翻新，成為基隆公廁改造成果的示範。

女廁。（圖／基隆市政府）

基隆市環保局提醒，公廁不能只靠管理單位的維護，更需要市民共同擁有優質如廁使用習慣。唯有一起守護清潔的如廁環境，才能讓每位使用者都感受到基隆城市美學與友善服務的用心。

