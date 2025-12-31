基隆外木山「5噸巨石」重砸車道 現場畫面曝光

【記者葉先鵬／基隆報導】基隆外木山今天（31日）傳出落石事件，一顆重約5噸的巨石從山上滾落重重砸在車道上，目前工務處已派員趕往處理，提醒路過民眾務必注意安全。

據了解，今天上午10時許外木山湖海路3.4K處一顆體積約2.25立方公尺、重量約5噸的巨石從山上滾落到馬路中央，所幸當時沒有人車經過，全案未造成人員傷亡，警方獲報後第一時間派員前往交通管制，受本起事件影響，目前該處僅開放單車道通行。

工務處稍早也緊急調派廠商進行清除，後續將動用相關經費延伸設置防落石柵工程，並協請農業部林務署將上邊坡的第二道防線，設置落石消能設施列為優先改善工程，以防類似事件再次發生。

工務處獲報後已緊急調派廠商前往排除。翻攝照片

