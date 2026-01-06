基隆外海海象不佳！港籍貨櫃輪「中聯黃埔」20個貨櫃落海

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）。（圖／翻攝自中聯船運官網）

香港籍貨櫃輪「中聯黃埔」（CUL HUANGPU）今（6日）上午約8時15分，航行至新北市石門區東北方約9.5浬、距離基隆港外17浬海域時，船上多只空貨櫃遭大浪打落海中。相關單位初步統計，掉落貨櫃數量約20至23個，疑似因出港前貨櫃未妥善繫固，加上基隆外海海象不佳，導致意外發生。

據《自由時報》報導，基隆海巡隊於接獲通報後，隨即調派正在線上巡弋的100噸巡防艇前往馳援，約半小時後抵達事故海域展開搜尋作業。持續搜索至上午11時許，海巡人員在富貴角北方約2.5浬處發現3只漂流貨櫃，其餘貨櫃仍待持續搜尋中。

交通部航港局在獲報第一時間即發布航船布告，公布貨櫃輪掉落海域的經緯度位置，為北緯25度30.665分、東經121度32.322分，亦即新北市石門區東北方9.5浬處，並提醒附近作業漁船及往來貨輪避開該海域航行，留意安全。

航港局指出，初步調查顯示，「中聯黃埔」於今上午駛離基隆港後不久即發生貨櫃掉落事故，研判為貨櫃固定不全，並受到惡劣海象影響所致。目前北部航務中心已成立專案小組進行後續應處與調查，相關單位也將持續掌握海上狀況，確保航行安全。

