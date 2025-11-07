基隆外海漁船翻覆！船長等3人失蹤 家屬盼派潛水員搜救船艙

富貴角外海發生八斗子籍「立發168號」漁船翻覆，海巡派艇協同空勤全力搶救。讀者提供



基隆外海昨（11/6）發生漁船翻覆意外，「立發168號」漁船在富貴角北方約24海浬處翻覆，友船即刻馳援救起3名落海船員，仍有3人失蹤。據了解，失蹤3人包括胡姓船長、1名中國籍及1名印尼籍漁工，疑似因為風浪太大，船尾突被大浪打破導致翻覆，家屬盼能把握黃金72小時搜救，有奇蹟發生。

海巡署第二岸巡隊昨天下午接獲基隆漁業電台通報，八斗子籍漁船「立發168號」下午1時許在富貴角北方24浬海域翻覆，船上包括船長、3名中國籍漁工、2名印尼籍漁工，一共6人。當時正在附近作業的漁船「立發368號」接獲消息前往，即時救起落海2名中國籍船員與1名印尼籍船員。

至於失蹤3人包括胡姓船長及另名中國籍船員、印尼籍船員，經過一夜搜救仍沒有消息。馳援友船的「立發368號」嚴姓船長表示，據獲救船員說法，作業時雖然天氣看起來不錯，但是風浪一度高達2米，才會讓立發168號船尾被風浪打破，船隻進水沉沒。

嚴姓船長指出，獲救船員目擊胡姓船長沉船前，跑回船艙內拿東西，接著又一個大浪打來，船就沉了，沒看到船長逃出來，其餘2名失聯的船員可能也受困船艙內，沒能及時逃出。

目前立發168號3名獲救團員暫時安置在立發368號漁船上，6日深夜11時40分已被載返八斗子漁港，基隆區漁會理事長簡建輝說，立發168號漁船到富貴角海域捕大蝦，發生翻覆意外，胡姓船長的太太相當憂心，喊話政府把握72小時黃金救援時間，建議海巡可派潛水員嘗試潛入船艙搜救。

