基隆多元計程車深夜失控！疑雨天打滑暴衝、撞毀3警車「屁股全爛」

記者林盈君／基隆報導

昨（27日）深夜，43歲黃姓男子駕駛多元計程車，行經基隆市信一路少年隊前，疑因天雨路滑，車輛突然間打滑失控，滑行至最外側車道後，高速撞擊路邊停放的3台偵防車，現場車體零件噴飛、滿地狼藉，警車車尾嚴重受損「屁股全爛」，所幸無人受傷，警方指出，肇事駕駛黃男無酒駕及毒駕反應，詳細事故原因還要進一步調查。

黃男駕駛多元計程車失控暴衝，撞毀3台偵防車。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨天深夜將近凌晨，黃男駕駛多元計程車，行經基隆市少年隊前，疑因車速過快加上天雨路滑，車輛瞬間失控暴衝，最後撞擊3台偵防車，從曝光的監視器畫面中可以看到，該台多元計程車突然間失控暴衝，一路直衝到信一路少年隊前，最後一陣撞擊，撞爛路邊3台偵防車，巨大聲響驚動值班員警，而黃的車子也嚴重損毀，輪胎噴飛、零件四散。

對此，警方指出，初步研判為車速過快釀事故，詳細財損還要再釐清，所幸未釀人員傷亡。警方也提醒，雨天及夜間應放慢車速，減速慢行，隨時注意車前狀況，以確保自身及其他用路人安全。

