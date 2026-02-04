基隆多元體育賽事 打造海洋運動城

基隆市府今年規劃包括城市馬拉松、外木山長泳等一系列體育活動。（市府提供）

記者楊耀華∕基隆報導

為持續推動全民運動風氣並深化城市運動品牌，市府今年規劃一系列體育活動，三月到十月涵蓋競技體育、全民運動、身心障礙運動及海洋運動等面向，展現基隆作為「海洋運動城市」的獨特魅力。

今年度活動從三月世界棒球經典賽揭開序幕，市府將在國門廣場辦理賽事直播派對。同月並將接續舉辦第二十三屆ＳＢＬ暨第二十一屆ＷＳＢＬ超級籃球聯賽。

三月至六月持續辦理全國新住民健行暨嘉年華，以及「七區健走」系列活動，規劃結合各行政區在地特色的健走路線與多元文化交流，鼓勵市民走出戶外、培養規律運動習慣，同時促進社區交流與健康生活。

五月至七月持續推動海洋運動發展，規劃多元水域運動訓練課程，並於五月推出親子龍舟趣味競賽；七月接力登場夏季同舟遊及海陸親子趣味運動會，邀請市民親近海洋、清涼一夏。

六月為年度重點運動月，將舉辦市運會，並推出全國唯一於開放海域辦理的外木山長泳活動，以及全國唯一於海上舉行的基隆端午龍舟賽。九月登場的基隆城市馬拉松及全國活力健康舞錦標賽，結合ＳＵＢ競速賽暨海洋運動嘉年華，打造兼具運動、休閒與觀光特色的海洋運動盛典。十月則由全國柔力球錦標賽與身心障礙綜合運動會為年度體育盛事畫下句點。