基隆多區自來水有「油味」！ 台水稱已消除異味提補償方案

基隆市多區自來水在27日被民眾反應有「油味」，經查發現是基隆河八堵抽水站受油污染，影響區域包含仁愛、安樂、信義等區。台水公司今（30）日表示，已切換水源，同時清洗淨水設備、執行大規模管網排水以及水質檢測，經多次檢驗結果確認無異味，用戶可安心使用，並宣布補償措施。

台水公司說明，基隆河八堵抽水站遭受油污染，影響新山淨水場供水，其主要供水區域包含基隆市仁愛區、安樂區、信義區、七堵區、中山區及新北市汐止區。

台水公司表示，事件發生後以新山水庫原水啟動淨水程序，對原水管及供水管網大規模排水與循環沖洗作業，同步進行用戶現場及電話訪視，及對該區域進行多輪水質採樣，檢驗均符合飲用水水質標準，確保自來水已完全排除異味。

不過仍有部分民眾反映有「油味」，台水公司建議，用戶家中或社區水塔內所蓄存有異味自來水，可先予排放並清洗水塔，重新蓄水，若家中無蓄水設備，可直接打開水龍頭進行排水，待異味散去後再使用。

台水公司也公布補償措施，受影響戶水費減免3度；若用戶自行清洗水塔，再減免水費2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

