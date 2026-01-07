社會中心／陳崇翰、馬聖傑、嚴凱 基隆報導

基隆夜市爆發擄人案！昨天（週二）晚間，一名工讀生在小吃攤切菜到一半，突然被好幾名惡煞擄進車內！老闆娘嚇得報警處理！少年直到晚上11點多，才平安返家。他表示，一上車就被刀槍威脅，被擄到萬里汽車旅館，對方要他供出某位朋友下落，由於他不認識，才被放走。現在警方已逮三名嫌犯，持續鎖定其他共犯。

晚上用餐時間，好幾名男子聚集在一家店門口，一群人交頭接耳看起來在找人，此時一名身穿灰衣的工讀生，走出來找完顧客錢後，就被這幾名男子盯上帶到一旁。在鏡頭沒拍到的地方，持刀將少年押上車，留下錯愕的客人，老闆娘接到通知，趕回店裡一看，嚇得報警。

廣告 廣告





基隆夜市爆擄人！工讀生被「押進車內」遭刀槍威脅、老闆娘嚇壞報警

基隆夜市爆擄人！工讀生被「押進車內」遭刀槍威脅、老闆娘嚇壞報警。(圖／民視新聞）





店家老闆：「正在切菜啊切完，結果就有三個就把他勾了，然後就叫他們去旁邊，然後旁邊就有六七個，然後又把他帶去對面。」

隔壁店家：「弟弟（工讀生）就莫名其妙，就被帶到對面去，我想說是他的朋友。」

工讀生切菜切到一半，直接被惡煞擄走，附近店家都嚇壞。事發就在基隆夜市附近，週二晚上八點多，遭擄的工讀生，直到深夜11點多，才自行搭計程車回家。他向警方表示，被擄上車後，手機被強制關機，一把刀子抵住他的肚子，驚覺不對勁，中途曾趁隙逃跑，沒想到又被抓回車上，換被槍抵著頭部威脅，一路押到萬里的汽車旅館。

店家老闆：「把他押到萬里去，逃出來結果又被逮進去，車上眼睛矇起來，有槍枝對準他的這邊，第一次是腹部，第二次是太陽穴這邊。」





基隆夜市爆擄人！工讀生被「押進車內」遭刀槍威脅、老闆娘嚇壞報警

基隆夜市爆擄人！工讀生被「押進車內」遭刀槍威脅、老闆娘嚇壞報警。(圖／民視新聞）





原來嫌犯是要這名少年供出朋友的下落，原因還不得而知，嫌犯逼問了三個鐘頭，發現少年不認識他們要找的人，才將他丟包到基隆地標公園附近，一夥人犯案後，一度換車還製造斷點。

店家老闆：「昨天臉都青恂恂啊，這個學生是說，他也不認識他們啊，因為他也有哭啊。」

目前警方已逮三名嫌犯，搜索犯案車輛，查扣西瓜刀還有玩具槍，目前正追查，其餘在逃的學生及幫派份子！畢竟在人來人往的夜市附近擄人，實在太囂張大膽。

原文出處：基隆夜市爆擄人！工讀生被「押進車內」遭刀槍威脅、老闆娘嚇壞報警

更多民視新聞報導

F-16V墜海辛柏毅失聯 賴清德指示國防部「全力搜救」

雞排妹驚傳流產！發文證實「半夜痛到叫出來」 再怒喊：反對代孕

雀巢嬰兒奶粉驗出「仙人掌桿菌」 台灣分公司回應了

