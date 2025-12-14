基隆夜間托育上路！從晚七到早七 讓爸媽喘息、工作無後顧之憂

為緩解加班父母壓力，基市府兒童及少年事務處自今年5月起推出「夜間托育服務」，在基隆市信義社區公共托育家園提供每周一至周五晚間7時至隔天早上7時的夜間托育照顧，托育家長表示，該服務能讓家長更安心工作。（基市府兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

許多雙薪家庭家長因工作關係，常需加班或值夜班，導致小孩無人照顧，為緩解父母壓力，基市府兒童及少年事務處自今年5月起推出「夜間托育服務」，在基隆市信義社區公共托育家園提供每周一至周五晚間7時至隔天早上7時的夜間托育照顧，深受家長肯定。家長表示，該服務不僅讓孩子獲得安全與專業照顧，家長也能更安心工作。兒少處強調，將持續打造更友善、更具彈性的育兒環境。

兒少處長吳雨潔指出，為支持在工作、家庭之間奔波的家長，兒少處自今年5月推出「夜間托育服務」，在基隆市信義社區公共托育家園提供周一至周五晚間7點至隔天早上7點的夜間托育照顧，凡居住在基隆市，年齡滿6個月至未滿6歲的幼童只要有夜間托育需求，家長皆可透過電話（02）2468-5367 或線上表單申請。

吳雨潔表示，夜間托育自上路以來，獲得家長一致肯定，他們表示，這項服務不僅讓孩子獲得安全與專業照顧，也讓家長能更安心地面對工作壓力與生活需求。

使用夜間托育服務的「宥宥」媽媽分享，由於她與丈夫經常需要加班，因此選擇夜間托育服務，她特別感謝托育人員會依照孩子的狀態安排靜態遊戲與說故事時間，讓宥宥在夜間情緒穩定、作息更規律。

另一位幼童「丞丞」媽媽則說，家中缺乏照顧人力，有時需要短暫喘息，因此選擇夜托服務。她回想丞丞剛送到托育家園時較為安靜、喜歡獨自玩耍，但在托育人員的陪伴與鼓勵下，如今變得更加開朗，也願意與其他孩子互動，她表示，「夜托環境非常舒適，托育人員也非常有耐心。看到孩子越來越喜歡這裡，我真的很放心、很感動。」

吳雨潔強調，夜間托育服務的推動，是市府落實家庭支持政策的具體實踐，也是對現代家庭多元照顧需求的積極回應，兒少處將持續打造更友善、更具彈性的育兒環境，讓家長不再獨自承擔生活重擔，也讓每一位孩子都能在安全、溫暖的環境中安心成長。

