基隆大型社區驚傳槍響！男頭部中彈倒臥身亡

基隆市信義區一處大型社區昨（23）日晚間7點多傳出一起槍擊案，40歲李姓男子被發現倒臥在12樓廁所內，頭部近太陽穴中彈。由於廁所門處於反鎖狀態，消防隊獲報趕抵後破門將人救出，當時他的生命徵象相當微弱，隨即送往基隆長庚醫院急救，仍不治身亡。

據了解，事發前李姓男子獨自待在廁所內，外頭親友突然聽見槍聲，上前查看時發現門反鎖、怎麼敲都沒有回應，擔心發生意外才報案。另外，李男被送到急診室時，院外一度聚集二、三十名身穿黑衣的民眾前往關切守候。

警方事後進入現場勘查，在案發廁所內查扣到一把手槍及十多發子彈，並將兩名在場親友帶回製作筆錄，進一步釐清案發前後經過。警方表示，現階段不排除他殺可能，目前正「以槍追人」追查槍枝來源，並已通報基隆地檢署。檢方預計今（24）日上午會同法醫相驗，死因仍有待鑑定結果釐清。

