基隆大樓驚傳槍響！40歲男廁所中彈亡 檢今相驗釐清死因

基隆市昨（23）日晚間傳出槍響意外！基隆市消防局於晚間7時許接獲報案，指有人受困廁所、門把無法開啟。消防人員抵達後破門進入，發現一名男子倒臥在廁所內，頭部中彈、傷勢嚴重，緊急送往基隆長庚醫院後仍不治。警方封鎖現場採證，查扣一把手槍及10多發子彈，並將現場人員帶回派出所筆錄。檢察官預計今（24）日上午會同法醫相驗，以釐清死因。

警方調查指出，案發地點位於基隆市信義區孝東路一處大型社區大樓，死者為40歲李姓男子。現場人士指出，聽見廁所傳出槍響後發現門無法打開，遂立即通報救援。消防隊員於晚間7時許破門後，發現李男倒地、太陽穴附近有約5公分槍傷，當下已意識不清。雖然立即送醫搶救，但因頭部傷勢過重，生命徵象微弱，最終仍宣告不治。

警方到場後立即拉起封鎖線，並在廁所內查扣一把手槍及十多發子彈，同時將屋內兩名親友帶回派出所製作筆錄，以釐清事發經過。目前案件已通報基隆地檢署，檢察官將於今日會同法醫相驗。警方也持續追查槍枝來源與持有者，以釐清李男死因及整起事件的真相。值得注意的是，李男送醫時，急診室外聚集了20至30名黑衣人，引發外界關注案情是否另有內情。

