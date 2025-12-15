地方中心／陳崇翰、馬聖傑、黃柏榕 基隆報導

基隆安樂區，今天發生一起槍擊命案！死者家屬前往警局報案，表示死者失蹤多日。警方循線在兇嫌車輛旁埋伏逮到人。凶嫌和死者都是天道盟同心會成員，疑似發生嫌隙，兇嫌槍殺了對方。警方凌晨在兇嫌轎車內，發現一具男性遺體！詳細的兇殺原因警方還要調查！

鑑識人員，針對眼前這輛白色保時捷轎車，仔細採證，不放過任何一個蛛絲馬跡，因為稍早在車內發現一具男性遺體，身上有槍傷！嫌犯自行前往警局報案，整起事件才曝光！

廣告 廣告

目擊民眾：「警察一大堆啊，有一台警察的車一台保時捷，都是用那個警戒線圍起來。」





基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局

基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）





事發就在基隆安樂區週一早上，警方不敢大意，立刻前往現場勘查，果然在一輛白色保時捷轎車內，發現一名男子，破窗後，男子已經沒了生命跡象送醫不治，而這輛轎車，事後也被拖吊到基隆拖吊場，要讓警方好好釐清事發經過。

目擊民眾：「我們來看到警察就是已經圍起來了啊，那時候警察都蠻多，他們線都拉起來了。」





基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局

基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！ 嫌犯主動前往警局。（圖／民視新聞）





事實上，死者家屬曾經報案失蹤，沒想到再次接到消息，卻是已經遭槍殺身亡！整起案件有沒有幕後指使者？槍枝打哪來？警方繼續抽絲剝繭。

原文出處：基隆大武崙產業道路爆槍擊命案！

更多民視新聞報導

新北色老頭栽了！超商女店員同意抱抱卻「慘遭揉胸」 法院判決曝

想拚無罪？京華城案8天言詞辯論今起登場 律師分析柯文哲攻防盤算

台中街頭突掉落「紅色斷掌」！員警急下車「結局超反轉」他慘了

