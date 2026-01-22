基隆大火消防員殉職 卓榮泰致哀 指示儘速瞭解整起事件

基隆市安樂區「台北生活家」社區昨晚深夜發生大火，前往救災的消防小隊長詹能傑不幸殉職。行政院長卓榮泰今日(22日)在行政院會中致哀，並要求內政部及消防署儘速了解整起事件狀況。

基隆市這場大火造成2死、4傷，基隆消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度進入火場救人，且將面罩給予受困者，最後疑因吸入過量濃煙而殉職。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰在院會中表示，非常遺憾基隆市一名消防弟兄不幸殉職，他已請內政部長劉世芳及消防署同仁儘速瞭解整起事件狀況，也從整體救援過程中，瞭解所有消防與義消弟兄姐妹為守護國人生命財產安全所付出的努力。

另外，卓榮泰也提到日本阿蘇火山直升機觀光事故，日本政府已定位為飛機失事事件，機上兩位我國國人仍下落不明，目前政府已透過外交部及駐日代表處持續與日方保持聯繫，外交部也已安排兩位國人的家屬前往日本實地瞭解情況。卓榮泰亦感謝日本政府在第一時間展開全面搜救，並期盼儘速掌握事故真相。(編輯：宋皖媛)

