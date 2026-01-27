基隆大火釀2死！小隊長「脫面罩」救人殉職，曾示警「衣服堆像山會崩」…醫嘆：長期囤物不是念舊

▲基隆市消防局-角落消火伴粉專貼出詹能傑照片哀悼。（圖／翻攝自基隆市消防局-角落消火伴)





編按：基隆一處社區民宅21日深夜發生大火，因屋內長期堆放大量雜物，導致火勢猛烈、悶燒難滅，釀成2死4傷悲劇。41歲仁愛分隊小隊長詹能傑三度冒險進入火場，為搶救受困的余姓屋主女兒，奮不顧身將自己的面罩讓出，最終不幸殉職。

消防人員指出，起火樓層因住戶長期堆放回收物與衣物，幾乎已成「雜物山」，火勢悶燒時不斷崩落、煙霧濃烈，使能見度極低、行動受限。詹能傑在第二次搜救出來後還貼心提醒同仁，門後有很多雜物，床很高、但沒人，到處都堆滿衣服，不小心碰到就會「山崩」下來，要提防小心受困。

他第三次入內時，成功找到受困女子，但因雜物夾困拉不出且呼吸困難，詹能傑毅然將氧氣面罩給交給余女，獨自暴露在濃煙中，最終倒地失去聯繫，兩人送醫均不治。

據了解，事發當時余姓屋主外出工作，余妻先行逃出，22歲女兒則受困火場。屋主表示，太太有撿回收的習慣，並把回收物堆置在家中長達多年。里長則透露，起火2樓資源回收雜物悶燒，造成整棟大樓竄出濃煙，社區警報器大響，火警系統有發揮功能，但因雜物堆積及空間狹小，搶救困難。

其實這已不是第一次因屋內堆積雜物起火導致悲劇。台中市2022年發生的興中街集合式住宅大火，因屋主在1樓、樓梯間堆放雜物，導致住戶逃生不及，造成6死6傷慘劇。屋主最終被依公共危險、過失傷害、過失殺人等罪，合併判處7年徒刑。

許多人常捨不得丟掉東西，或將雜物堆滿屋，這看似「念舊」、「惜物」的行為，其實極有可能是生病了！門諾醫院身心科醫師鍾德表示，儲物、囤積的行為，若已影響自己或他人的生活，就應就醫治療。

(原文刊載於2022/3/8，更新時間為2026/1/22)

最新的美國精神疾病診斷手冊已將「儲物症」新增為診斷項目，其特徵為：丟棄困難、充滿雜物或凌亂、過度獲取、缺乏自覺等。

患者透過蒐集、囤積的過程來滿足心靈上的不安，即便這些物品沒有價值，也因為缺乏自覺要丟掉，所以越堆越多、甚至造成了他人的困擾。

由於患者通常沒有病識感，因此不會主動就醫，周遭親人的協助就顯得格外重要。

理解患者感受，引導換位思考

鍾德醫師建議，應站在當事人的立場上，試著了解患者的感受、理解蒐集的初衷，藉此建立彼此信任的基礎與情感，再慢慢的向當事人解釋囤積的壞處。同時引導當事人換位思考、看見別人的困難，共同商討解決之道，再試圖說服就醫治療。

一般來說，儲物症比較容易發生在年長者身上，由於老一輩曾經歷過物資匱乏年代，導致捨不得丟物品，甚至在路上看到廢棄物，自覺有價值就撿回家堆放外。

另一個原因可能是因為失智症導致。失智症患者容易重複購買，因此不知不覺物品就堆滿家中，如果家中長輩有類似情形，應盡快帶長輩就醫檢查，以早期治療。

學習斷捨離，漸進式改善

鍾德醫師強調，儲物症其實很常見，除了從事資源回收的工作外，其實我們身旁或多或少都有這樣的親友。

他建議民眾平日就要學習「斷、捨、離」，進而改善儲物症。

一、先丟棄確定不需要的物品

二、對其他物品設定一個期限，例如1年內完全沒使用到、或是2年內沒有穿過的衣服等，待設定時間到仍未用到，便可以丟棄或是回收。

以漸進式的方式進行，除了可以避免過度刺激，也能讓儲物者的心情較為平復與安心

