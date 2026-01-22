基隆大火釀2死4傷消防員殉職 起火原因指向「電線短路」

基隆暗夜社區惡火釀2死4傷悲劇，鑑識人員火災調查，初步起火原因指向疑電線短路，據瞭解女主人當時在看電視 ，有看到門口對講機線路疑似短路起火，但對講機是弱電，照理不太會造成火災，採證人員挖出後，再往插座內挖掘，看到有電源配線短路情形。

事發地點在基隆市樂利三街「台北生活家」大型社區，昨晚10點多發生火警，一棟6層樓的2樓民宅起火，冒出濃煙，竄到整棟大樓。余姓屋主的妻子林姓婦人先逃出，她33歲的羅姓女兒受困火場。41歲仁愛消防分隊小隊長詹能傑三度進入火場救人，面罩給羅女，自己卻不幸殉職。

廣告 廣告

火災現場堆放大量雜物，造成進出路徑狹窄，搶救、疏散更加困難，火災原因正在調查中。有消防員指出，火災地點的房間、客廳等堆放的雜物可觀，房間又在最裡面，加上室內門關不起來，現場宛如狹窄迷宮，增加逃生、救援不利因素。

事發地點的一名鄰居表示，羅女疑有吃安眠藥助眠習慣。羅女的母親說，發現濃煙後叫不醒女兒，火太大趕緊逃命。她平時有做回收，屋內才會堆大量回收物。

【看原文連結】

更多udn報導

壽司郎新店開幕祭優惠 網揪公告藏「魔鬼細節」

7-11香蕉拿鐵爆紅！網曝實測口感、隱藏喝法

錯過郵輪入境時間 台客急叩駐日代表處下場曝

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒