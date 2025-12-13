地方中心／陳崇翰 基隆報導

上個月底，基隆河爆發大規模汙染，檢調追查疑似是暖暖區一加廢油處理公司，將從台中港貨輪收取的廢油分離後，偷偷排進基隆河，大賺黑心錢。據了解，五年來下來不法所得超過五千萬。而這回受災戶多達十八萬戶，買水、換濾芯、洗水塔等費用加起來，恐怕財損超過四億元。

大型水桶一桶接一桶搬，因為民眾家裡的水龍頭一打開，竟飄出濃濃汽油味，根本不敢用！

居民用水好麻煩，水車接水、買水樣樣來，不只這樣，還得掏出荷包，換濾芯、洗水塔。

基隆大規模油污水! 廢油處理公司"黑心手法"海撈上千萬。（圖／民視新聞）

清洗業者更是快累翻，挨家挨戶洗水塔，基隆河大規模污染，檢調找出元凶，原來是黑心業者偷排廢油汙水，讓民眾快氣炸！

檢警掌握源遠路102巷口大排，有處理貨輪廢油回收的油罐車進出後，追查發現，疑似禍首就是暖暖區一家廢油處理公司，34歲的游姓負責人，五年前接手父親事業，利用廠內"油污水分離技術"，將無味透明、但仍有汙染的廢水，偷排進基隆河。106年也曾在八堵抽水站偷倒油汙，當年僅開罰5.5萬元。五年來不法所得超過五千萬，大賺黑心錢。雖然這回業者辯稱，是新員工不熟悉超操作誤排，但偵訊後，包括業者、員工在內，五人被收押禁見。

基隆大規模油污水! 廢油處理公司"黑心手法"海撈上千萬。（圖／民視新聞）

基隆市府、新北市府和自來水公司也宣布，受災戶減免半個月水費，並補償購水、換濾芯、洗水塔等費用，但多達十八萬受災戶，恐怕財損超過四億元。黑心公司偷排廢油，市府也撂下重話，將重重嚴懲。





