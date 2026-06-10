基隆大雨不斷 劉銘傳隧道暫時封閉

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基隆大雨不斷劉銘傳隧道暫時封閉。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市今天持續下雨，因應豪雨知名景點「劉銘傳隧道」暫時關閉，開放時間要等場域安全及環境清潔作業完成後再行開放。

市府表示，氣象公司預估，未來2到3日每日平均累積降雨量仍有100多毫米左右，市長謝國樑昨天在防災應變中心要求各單位做好防豪雨準備。

基隆市定古蹟劉銘傳隧道是台灣第一座鐵路隧道，市府也施做獅球嶺步道串連到獅球嶺砲台，民眾可從隧道走到砲台，隧道內並有蝙蝠棲息，近來成為網紅景點，參觀人潮多，一度造成周邊交通混亂。

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市府文化觀光局因應近日持續豪雨及強降雨影響，劉銘傳隧道暫時封閉，後續等場域安全確認及環境清潔作業完成後，再行開放。相關開放日期及最新資訊將於基隆市文化觀光局官方網站及Facebook粉絲專頁公告。

市府民政處表示，各區公所備有沙包、小型抽水機等機具布設、避難收容場所與物資盤點等整備工作。各區公所同仁也持續掌握轄內易淹水及坡地等高風險區域狀況。工務處長簡翊哲指出，各救災裝備器材、移動式抽水幫浦及抽水站機具已檢測，並在淹水潛勢區域布建抽水機。

基隆市持續大雨，各單位做防汛整備。(記者盧賢秀攝)

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