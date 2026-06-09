基隆大雨不斷！樹木傾到壓高壓電線 台電啟動預防性停電

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基隆市樹木傾倒，壓在台電的電線上，將針對周邊區域實施預防性停電措施。 圖：基隆市議員施偉政提供

[Newtalk新聞] 受滯留鋒面及西南氣流影響，基隆市今日持續強降雨，中山區中和路170號發生樹幹傾倒事故，壓在台電的4條高壓電線上，為確保搶修作業安全及避免發生意外事故，將針對周邊區域實施預防性停電措施，影響用戶約2000戶左右。

基隆市議員施偉政指出，上午接獲民眾告知，中和路170號前方的山坡有樹木傾倒，並壓在台電的4條高壓電線上，台電人員到場勘查後，為確保搶修作業安全及避免發生意外事故，會針對周邊區域實施預防性停電措施，等移除樹木後再恢復供電。

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台電人員指出，現場共有4條高壓纜線受到影響，將針對周邊區域實施預防性停電措施，影響用戶約2000戶左右。預計搶修作業需1小時左右，目前正在搶修中，將視現場處理進度儘速恢復供電。

施偉政也提醒附近住戶及用路人，行經當地要配合現場管制措施，避免靠近施工區域，維護安全。近日受降雨影響，樹木倒塌事件增加，民眾如發現可立即通報相關單位處理，共同維護社區公共安全。

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