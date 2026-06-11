基隆大雨培德路擋土牆倒塌 居民憂安全

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基隆市培德路14巷127前擋土牆倒塌。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市培德路14巷30號至127號前的擋土牆，上個月底發現有大面積龜裂、位移，有坍塌之虞，市議員何淑萍要求市府儘速改善，沒想到近日大雨，今天上午9點多擋土牆就倒了，市府派人先拉封鎖線，並派人先搶修。何淑萍要求市府做好安全措施、儘速復健，保障居民安全。

居民今天上午9點多，發現127號門前的擋土牆突然碰的一聲，擋土牆約倒塌了4公尺長，還有部分擋土牆傾斜，立即向里長等相關單位反映，市府已派人拉起封鎖線、派人搶修。

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市議員何淑萍指出，民眾上個月就發現該擋土牆有大面積龜裂，燈桿下方土石鬆動裂開，還有位移情況，恐有倒塌之虞，她5月29日與市府工務處、區公所、台電公司等相關單位會勘，發現水溝的溝底疑似掏空現象，緊鄰民宅旁相當危險。

何淑萍指出，因下方是馬路，上方有50戶民宅，要求台電、市府公務處、信義區公所盡速處理改善，維護民眾安全。

沒想到近日大雨，今天早上127號前的擋土牆應聲而倒，附近的居民很緊張，市府都發處已請人先將搶修擋土牆。市議員何淑萍也到場勘查，要求市府動支緊急預備金，儘速復建改善，維護居民安全。

基隆市培德路14巷127前擋土牆倒塌。(記者盧賢秀攝)

市議員何淑 (上圖右)到場勘查，要求市府儘速改善。(記者盧賢秀攝)

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