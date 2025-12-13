基隆女「95加滿被加成柴油」慘花26萬修車 怒告員工求償73萬結果曝

基隆一名邱姓女子因加油站加錯油品，導致愛車引擎嚴重受損，憤而提告求償。（示意圖／翻攝自pixabay）

基隆一名邱姓女子因加油站加錯油品，導致愛車引擎嚴重受損，憤而提告求償。基隆地方法院審理後，認定加油站與員工確有過失，判決須連帶賠償車輛維修費26萬1975元，但駁回車輛價值減損部分，全案仍可上訴。

判決書指出，邱女於2024年12月17日中午，駕駛自用小客車前往「北基加油站基隆二站」加油。該車應使用95無鉛汽油，邱女也向加油站員工表示「95加滿」，未料員工卻誤將柴油灌入汽油車內，導致引擎受損，車輛無法正常使用。為此，事後邱女支出26萬1975元進行維修，並主張車輛因此價值減損47萬餘元，合計求償73萬6975元，遂向加油站公司及加油員工提起民事訴訟。

北基加油站方面辯稱，當時車主將車停在標示「超級柴油」的加油機前，員工詢問「加柴油嗎？」時，車主僅回應「加滿」，並未否認或更正油品種類；加上現今車款眾多，難以僅憑外觀判斷車輛使用油品，認為員工並無過失。此外，加油完成後開立的發票上已清楚載明「超級柴油」，車主未即時核對，亦有疏失。

法官審酌後認為，加油站作為企業經營者，應提供符合專業水準的服務，「加錯油品」並非罕見事件，業者理應事先建立明確且標準化的防錯流程，例如再次確認油品種類等，但北基加油站顯然未落實相關管理措施。依現場標示與一般消費經驗，消費者合理期待加油站能正確執行加油服務，法律亦未要求消費者須檢查發票內容。

至於車輛價值減損部分，法院指出，邱女未能提出具體證據證明。汽車修理工業同業公會鑑定亦表示，價值減損多指車輛因碰撞導致結構或鈑件受損，而本案屬加錯油品，非事故車，無法鑑定減損情形，因而駁回該項請求。



