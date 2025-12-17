基隆婦買菜遭毒駕撞飛慘死！夫怒批「別想和解」：放走以後又會撞到誰

基隆婦買菜遭毒駕撞飛慘死。圖／翻攝畫面

基隆仁一路15日發生一起毒駕致死車禍，一名55歲楊姓男子吸食喪屍煙彈後駕駛汽車，撞死出外買菜的林姓婦人，事後追查發現楊男前科累累，更是毒駕慣犯。死者林女丈夫今日說，別想和解，直言若放走對方，「以後又要撞誰都不曉得，這不是很罪孽嗎？」

55歲楊姓男子15日吸食喪屍毒品後開車上路，經基隆市信義區仁一路時，失控撞飛林姓婦人，又往前連撞12台汽機車才停下，林女則傷重不治。

警方於肇事車輛內查獲第2級毒品依托咪酯煙彈（俗稱喪屍煙彈），楊男唾液快篩呈現陽性反應，依《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪，移送基隆地檢署偵辦。

林女丈夫今日表示，事發當天他出門理頭髮，妻子則外出買菜，剪完頭髮後，連打了數通電話給妻子都沒有接通，越想越不對勁，加上在理髮廳聽聞附近發生嚴重車禍，趕緊跑到現場查看。

不過，警方忙於處理事故，並未及時回應，就這麼來來回回往返事故現場與理髮廳3次，也屢屢向警方表明家屬身分，詢問受害者名單，才得知妻子已不幸罹難。

林女丈夫說，自己已經退休，在故鄉老家買好房子，準備帶著妻子返鄉養老，不料卻發生悲劇，從此天人兩隔，聽到消息真的很生氣，精神也不好，感嘆毒駕致死可能不會被判死刑，關一關又出來了，若就這樣放了對方，「他又會去撞到誰都不曉得，這不是很罪孽嗎？」

「死刑犯也不槍斃，什麼都不做」，林女丈夫痛批，當今社會毒駕、酒駕真的太嚴重，百姓真的太無辜了，隨便就會被撞到，「好好的人就被撞死了，他去理頭髮，她去買個菜就被撞死了」。

他也說，對於楊男做的事不能原諒，一定會告到底，「不能說等一下錢弄一弄就出來，不然以後出來又要撞別人」。

