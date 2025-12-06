基隆婦「抖音」徵小姐牟利！媒介泰女性交易遭臥底當場逮捕

法院依圖利容留性交罪判處蔡姓婦人3月徒刑，得易科罰金，泰國籍女子已遭遣返回曼谷。（圖／翻攝自Google maps）





基隆地方法院近日宣判一起性交易案件，認定蔡姓婦人透過社群平台「抖音」徵求女子從事性交易，在基隆鐵路街一帶租屋充當老鴇，媒介泰國籍女子提供性服務，依圖利容留性交罪判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。泰國籍女子則已遭遣返回泰國曼谷。

判決書指出，蔡姓婦人因經濟狀況不佳，在基隆租下一處房間作為營業據點，並上抖音發布徵求「服務小姐」的貼文，意圖容留、媒介女子與他人從事猥褻及性交行為，以此賺取不法所得。

今年5月29日前，蔡姓婦人透過社群平台接觸到一名泰國籍女子，雙方談妥以觀光名義來台，再於基隆著名風化區「鐵路街」從事性交易。性交易方式為每次約15分鐘，收費1500元，其中400元由蔡姓婦人抽成，剩餘1100元歸泰國籍女子所有。

同月29日下午4時38分，基隆市警第一分局員警喬裝客人前往查緝。蔡姓婦人見客人上門，便主動推銷招攬，談定1500元價格後，引導員警進入編號2號包廂房間。泰國籍女子見狀，隨即脫去全身衣物，並主動作勢替對方脫衣，準備進行性交易。此時，喬裝的員警立刻亮出警察證件表明身分，並通報支援警力進入房內搜索，當場查扣一批未使用的保險套、2瓶潤滑劑等證物，將蔡姓婦人與泰國籍女子一併帶回偵辦。

警方偵訊後，將蔡姓婦人依圖利容留性交罪移送檢方偵辦，泰國籍女子則被移送相關單位處理，並於6月2日遣返回曼谷。

法官審理認為，蔡姓婦人明知政府持續加強掃蕩色情，以端正社會風氣，卻仍為貪圖個人不法利益，從事媒介、容留女子與他人性交易的行為，助長不良風氣、敗壞善良風俗，實屬不可取，因此依圖利容留性交罪判處3月徒刑，並准其易科罰金。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

