基隆媽看板藏玄機！童子瑋啟動市長陸戰

▲童家三代同框「基隆媽」。（圖／童子瑋提供）

[NOWnews今日新聞] 基隆市中心出現一幅「基隆媽」大型看板，相當引人注目。該看板由在地信仰中心慶安宮邀集設計師打造，以深紅色為底，展現媽祖莊嚴喜慶的形象，設置地點正對基隆廟口精華商圈。而且看板落款集齊「童家三代」成員，包括慶安宮榮譽主委童永、現任主委童德裕以及顧問童子瑋，不僅展現童家在地方深耕多年的實力，更被外界視為童子瑋爭取基隆市長寶座的「火力展示」。

慶安宮為基隆的信仰核心，過去可追溯到日治時期的港口開發計畫。隨著當年港口疏濬與填海造陸等大型工程，基隆躍升為北台灣繁華都市，慶安宮信眾也隨之壯大。童家長年經營宮廟事務，前主委童永不僅是現任總統賴清德的舅舅，更出任總統府資政，在基隆扮演舉足輕重的「公道伯」角色；今年初童永百歲誕辰後，將主委一職交接給次子童德裕，象徵百年宮廟的世代傳承，也穩固童家在地方組織的領導地位。

基隆市議長童子瑋獲得民進黨提名投入市長選戰，看板掛出被解讀為陸戰布局啟動的訊號。這場基隆選舉為「廟三代」與市長謝國樑「富二代」的強烈對決，地方人士分析，童子瑋憑藉慶安宮跨越藍綠的信仰連結，具備極強的組織實力，此次三代同堂共同加持媽祖看板，不僅是宗教性的節慶宣傳，更隱含著家族與廟方力量的整合。

