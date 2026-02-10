基隆媽賀年看板掛街頭 童子瑋：三代祝基隆行大運
〔記者盧賢秀／基隆報導〕農曆春節前基隆慶安宮在市區懸掛賀年看板，由榮譽主委童永、主委童德裕和顧問童子瑋「三代同堂」向市民拜年，象徵傳承、守護與祝福齊聚，展現地方信仰與世代情感的深厚連結。
基隆議長、民進黨提名的市長參選人童子瑋指出，三代聯名在市區張掛「慶賀新歲・馬年平安」看板，藉由這面結合在地信仰與在地設計師創作的賀年看板，向市民拜年，也傳遞慶安宮對基隆這座城市的祝福，祝賀基隆市民新春快樂、闔家平安，期盼在媽祖的庇佑下，新的一年大家攜手同行。
童子瑋指出，賀年看板邀請在地設計工作室「港齋」創辦人、設計師兼畫家李沁設計。李沁表示，看板「慶賀新歲・馬年平安」為主題，整體以溫潤而喜氣的朱紅色系為主軸，呼應慶安宮內部雕飾風格，也營造出濃厚的新春年節氛圍，希望為基隆市民帶來滿滿祝福與平安。
畫面核心描繪莊嚴的媽祖聖像，服裝紋飾細膩刻畫，並融入基隆特有的海風吹拂動態，象徵港都城市的精神與生命力，千里眼、順風耳兩位將軍守護在側，搭配祥龍、信眾供奉的花束等元素，寓意驅邪納福、風調雨順。
童子瑋也感謝過去一年市民的支持與陪伴，讓基隆在各個角落持續累積向前的力量。他強調，新的一年仍會站在市民身邊，持續為基隆努力、為市民發聲，讓這座城市在傳統與創新中穩健前行。
