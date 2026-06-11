基隆孝三路違停嚴重 5個月開出7217張罰單

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基隆市孝二路違規停車嚴重。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市孝三路庶民美食多，常有民眾為求一時便利，違規停車，導致交通阻塞，民眾抱怨被逼開車要練「S」型。基隆市警局表示，自去年4月推動「路暢專案」，每天都有專責員警執法，今年1到5月底，孝三路周邊就開出7217件違規停車罰單。

基隆市仁愛區孝三路鄰近基隆火車站及基隆港，早年許多工人都會來這裡覓食，因此庶民美食多，不過也因如此，民眾為圖便利把車違停路邊，經常併排停車。

有民眾在臉書社團發文抱怨，每次行經孝三路原本雙車道都變成單車道，還要被違停的車輛逼得必須開成「S型」，而且違停車輛會擋住汽機車駕駛的視線，看不見行人穿越道上的行人，導致險象環生。

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有不少民眾說，這種情況早成為孝三路周邊的日常，也有民眾戲言：「沒開過S型，別說開過孝三路。」還有民眾認為，大家只不過違停買個東西，只要車上有人，真的影響交通就馬上開走。

基隆市警局去年就針對孝三路周邊停車亂象，推動「路暢專案」，將孝三路、孝四路、忠一路等重點路段納入，每天都會安排專責勤務員警，騎乘機車「來回梭巡」方式，針對「併排停車」、「火車站與公車站牌周邊違停」、「交叉路口10公尺內違停」等違規行為加強執法。

市警局統計，去年4月起展開「路暢專案」後，孝三路周邊取締違規停車8890件，今年截至今年5月底為止，已經開出7217件違規停車罰單。

市府交通處呼籲有意前往孝三路品嘗美食的民眾，請多加利用周邊合法停車場如博愛地下停車場、基隆火車站南站、成功立體停車場，不要貪圖一時方便而傷了荷包。

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