基隆學校共築中美教育橋樑 盼學子能接軌國際
為了深化國際教育連結，基隆市政府推動「境外教育團體來臺交流補助計畫」，鼓勵各校推動國際交流。今年6月7日至13日由基隆市中正國小領軍，結合基隆市13所學校，與美國高博文教基金會攜手合作，辦理跨文化體驗，落實國際教育並提升學子全球視野。
此次交流不僅是單向的參訪，更是一場深度的跨文化學習體驗，共有來自美國多所高中的40位交流學生抵達基隆，透過「入班共學」及「文化交流分享」等形式，深入參與各校的校園生活，交流內容涵蓋生活體驗與課程學習，並安排學生進行家鄉特色介紹及文化闖關活動，讓臺灣學生在真實的語用情境中，建立跨文化溝通的自信與能力。
中正國小李欣蓉校長表示，這次參與的夥伴學校自去年(114年)9月起，即透過線上共學方案，展開了一系列的共學交流，學生分享臺灣美國的文化節慶、校園生活，達成文化交流也幫助學生活用英語學習成果。除了學校端的教學協作，更透過寄宿家庭的安排，讓國際交流落實於日常生活中。
基隆市教育處處長徐嬿立指出，此次跨校合作不僅展現基隆教育的整體動能，讓學生在與不同文化群體合作的過程中，培養解決全球問題的態度。活動期間，除了各校的校內交流，更安排跨校相見歡，及Reunion & Farewell分享會，為這段共學旅程畫下完美的句點。基隆市持續深化學生的語言能力與全球公民意識，鼓勵各校推動國際教育方案，展現基隆教育與國際接軌的雄心，讓孩子能自信地站在世界的舞臺上，推廣多元文化價值，並成為具有創新思維的領導者。
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