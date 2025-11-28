基隆學生創意戲劇比賽 4校將代表參加全國賽

舞臺戲類 國小組 中正國小-小紅帽與大野狼

舞臺戲類 國小組 中和國小-自由飛翔

基隆市114學年度學生創意戲劇比賽在基隆表演藝術中心演藝廳舉行，本次比賽傳統偶戲類由中興國小榮獲第一名，舞臺戲類分別由中和國小、武崙國中、暖暖高中，以亮眼表現及無限創意，榮獲各組第一名，將代表基隆市參加全國學生創意戲劇比賽。

中興國小傳統偶戲以「虎難」，深入探討現代青少年在成長過程中的多重困境，聚焦校園霸凌、網路暴力、家庭疏離與情緒壓力等議題，榮獲國小傳統偶戲類布袋戲組優等。

廣告 廣告

在舞臺劇組部分，中和國小「自由飛翔」以挑戰自我與家庭的束縛，展現了青春對自由與探索的渴望，榮獲國小舞台劇優等；中正國小「小紅帽與大野狼」，透過輕鬆幽默的橋段，引導學生反思何謂真正的「壞人」，榮獲國小舞台劇甲等。

在國高中方面，武崙國中「怎麼可能我的靈魂住在你的身體裡面」以重組家庭中兄弟間的衝突、網路霸凌、學生人際比較及理解他人困境為主要議題，透過奇幻的靈魂交換情節，引導學生思考同理心的重要性，榮獲國中舞台劇特優；碇內國中「消失的他」呈現現代青少年在成長過程中面臨的多重不安與脆弱，榮獲國中舞台劇優等；暖暖高中「夢影」探討現代青少年在家庭期待、學業壓力及同儕霸凌下所承受的無形重擔，在現實壓力下逐漸陷入自我幻想，榮獲高中舞臺劇甲等。