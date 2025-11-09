基隆守望相助表揚大會登場 警民攜手打造全民防詐網

%E4%B8%80 21

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市民防總隊守望相助大隊11月8日於中正區正濱國小舉行績優隊員表揚大會，對於長期無畏風雨、日夜守護社區安全的守望相助隊員表達感謝，肯定他們在防範犯罪、維護治安與鄰里互助方面的貢獻，現場氣氛熱烈，展現基隆民防力量的凝聚力與向心力。

本次表揚大會中，基隆市警察局刑事警察大隊也受邀到場宣導反詐騙，向守望相助大隊隊員們介紹近期常見詐騙手法及防範重點，分享本市真實詐騙案例，藉由實際案例剖析歹徒話術與陷阱，提醒民眾凡是標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」的投資機會，全部都是詐騙陷阱，切勿輕信不明資訊。另隨著政府「普發一萬元」政策啟動，詐騙集團也趁勢假冒政府或金融機構名義發送釣魚簡訊，誘騙民眾點擊連結輸入帳號或信用卡資料，進而詐騙金錢。警方特別提醒民眾務必牢記「三不原則」：政府不會主動通知、不點陌生連結、不輸入帳號密碼或信用卡資訊，以免成為詐騙受害者。

警方呼籲，守望相助隊是社區防詐的重要夥伴，期盼能協助將防詐資訊傳遞至每個角落，提醒鄰里親友共同提高警覺。並牢記防詐口訣「一聽、二掛、三查證」，如遇可疑情況，應立即掛斷電話並撥打165反詐騙專線或110報案，共同建立全民防詐網，打造更安全、安心的城市環境。