基隆安樂區工人陳屍宿舍 警封鎖現場死因待查
基隆市今（9）日發生一起死亡案，下午4時許安樂區武聖街一處工程宿舍，一名男子被發現倒臥房內明顯死亡，警方封鎖現場進行採證初步排除外力介入，確切死因仍待調查釐清。
警方調查，死者鄭姓男子（51歲）住在基隆市安樂區武聖街一處工程宿舍，今（9）日下午4時許同住在宿舍的男子胞妹前往探訪，進入宿舍發現鄭男倒臥房內已無氣息，嚇的立刻報案求助。
消防局獲報後隨即派遣人車趕赴現場，趕赴現場，經救護人員檢傷確認鄭男已明顯死亡未送醫，轄區警方封鎖現場並進行採證，現場無打鬥與外力侵入痕跡，初步排除外力介入，後續已通知鄭男家屬到場，並依規定通報基隆地檢署相驗釐清死因。
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