基隆定點臨托春節不斷電 初一至初四每日限量4名額

基市府兒童及少年事務處為減輕家長在年節期間的育兒壓力，於2月17日至2月20日推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」，家長可透過預約將孩子送至仁愛親子館托育，每日限量4名，收費每小時150元。（基隆市兒少處提供／徐佑昇基隆傳真）

春節連假即將到來，但家長可能忙於家務會有臨時托育需求，為減輕家長的育兒家庭照顧壓力，基市府兒童及少年事務處規畫於2月17日至2月20日，也就是農曆年初一至初四推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」，家長可透過預約將孩子送至仁愛親子館托育，每日限量4名，收費每小時150元，讓家長在返鄉團聚或臨時行程安排時，仍能獲得即時且安心的托育協助。

兒少處長吳雨潔表示，春節期間親友往來頻繁，部分家庭可能因工作或其他突發狀況，產生臨時托育需求，基市府於春節初一至初四提供臨時托育服務，家長可將孩子送托至仁愛親子館（地址：基隆市仁愛區光一路28號5樓），每日提供4個送托名額，並保留其中1個名額供「當天電話預約」。

吳雨潔說明，收托對象為滿6個月至未滿6歲之幼兒，收費標準為每小時150元，托育期間將由專業托育人員照顧，提供安全且溫馨的照顧環境，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。有臨時托育需求的家長可透過線上申請或致電仁愛親子館洽詢，電話：02-2431-9096。

吳雨潔強調，春節是闔家團圓的重要節日，市府希望不僅照顧孩子，也能成為家長最堅實的後盾，透過春節期間持續提供日間定點臨時托育服務，讓有需要的家庭在假期中不再孤立無援，陪伴家長安心過年，也讓孩子在充滿關愛與安全感的環境中成長。

此外，基隆全市7區的市室內兒童樂園在春節期間除16日休館外，其餘天數皆正常開放服務；至於親子館及祖孫館則配合中央節日休假，於15日至23日春節期間休館，市府自11日起將於各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋，發完為止。

