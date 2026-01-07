基隆宣布跟進台北 「今年9月起」國中小營養午餐免費

基隆市長謝國樑。翻攝自臉書



台北市宣布公立國中小營養午餐全面免費後，基隆市政府今（1/7）日傍晚也表態跟進。基隆市長謝國樑與教育處長徐嬿立當日前往台北市政府向台北市長蔣萬安請益後宣布，自今年9月開學起，基隆市公立國中小營養午餐將全面免費，預估將有2萬2000多名學生受惠。

基隆市政府指出，現行政策下，全面實施營養午餐免費後，市府每年需增加1億多元教育經費支出，家長每名學生一年可減輕約1.4萬至1.6萬元的負擔。謝國樑表示，市府是在財政體質改善後推動該政策，並非額外擴張支出，而是將財政改善成果回饋給學童與家庭。

謝國樑指出，基隆市整體財政狀況近年趨於穩定，市府整體負債已由過去約67億元，下降至去年底約40億元，為推動相關教育福利政策提供空間。他也說，營養午餐免費不僅是減輕家長負擔，更是對學童健康與教育的長期投資，市府未來也將結合「在地食材」，帶動基隆農、漁產業發展。

基隆市府說明，市長上任以來即持續強化學童營養午餐政策，包括提高補助、導入學校午餐自治條例以強化食安管理，並增加營養師人力配置。此次全面免費政策，是在教育處與相關單位評估政策可行性後拍板定案。

謝國樑並提到，已與台北市達成共識，將建立「政策推動交流平台」，在115學年度正式實施前，雙方每月進行政策交流，持續參考台北市的經驗，確保制度與執行面順利銜接，並在9月開學同步上路，達成社會平權的重要價值。

另一方面，民進黨提名的基隆市長參選人童子瑋昨日亦公開表態支持營養午餐全面免費，並指出已將「營養午餐補助逐年提升、目標完全免費」納入競選政見。他表示，基隆市若短期內財源有限，應逐年提高補助幅度，最終達成全面免費，「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」。

