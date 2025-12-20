基隆室內兒童樂園推出聖誕轉轉趣 有神祕小禮物

基隆市室內兒童樂園讓小朋友盡情放電。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市7個行政區都有「室內兒童樂園」，讓小朋友在雨天也有盡情放電的空間，為迎接即將到來的聖誕節，並慶祝7區兒童樂園總人數即將突破50萬人次，基隆市府兒童及少年事務處將於12月24日、25日2天，在7區室內兒童樂園推出「聖誕轉轉趣」活動，每位來玩的小朋友都有神秘小禮物。

兒少處處長吳雨潔指出，基隆7區室內兒童樂園很受家長和小朋友喜愛，累計到館人數將突破50萬人次，各區樂園入園人數連年成長，廣受好評。

7區室內兒童樂園的「聖誕轉轉趣」活動資訊，請鎖定兒少處粉絲專頁，歡迎民眾到各樂園的線上系統預約登記，或於活動當日至現場排隊，符合入園資格孩童並完成活動關卡，就可獲得精美的神秘小禮物。

