基隆室內兒童樂園春節不打烊 還有超萌紅包袋可拿

〔記者俞肇福／基隆報導〕親子好消息！漫長9天春節假期，基隆市政府7區免費「室內兒童樂園」春節不打烊！僅2月17日(除夕)休館外，其餘日期正常營業；至於「親子館及祖孫館」則於2月15日至2月23日春節連假休館，2月24日正常服務。 活動詳情可至基隆市兒童及少年事務處官網(https://www.klcg.gov.tw/tw/children)及臉書(https://www.facebook.com/share/1JpkV7Mukf/?mibextid=wwXIfr)查詢。

為迎接長達九天連續假期，基隆市兒童及少年事務處(簡稱兒少處)還精心規劃「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，2月11日起於本市各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，也象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。

「親子館」將各發送 100 份紅包袋，各區「室內兒童樂園」則每處提供200份；另外，配合七堵室內兒童樂園全新「大童區」與大家見面，特別加碼提高發送數量至300份，讓親子家庭在體驗更豐富、多元遊戲空間的同時，也能獲得滿滿的新春祝福。

兒少處處長吳雨潔表示，親子館與室內兒童樂園是市府用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境；透過紅包袋的限量發送，希望讓家長在陪伴孩子歡笑聲中，迎接馬年的到來。紅包袋數量有限，發完為止。

