基隆室內兒童樂園春節不打烊 11日起再送「小樹」紅包袋

為迎接新春佳節，基隆市室內兒童樂園全市7區室內兒童樂園在春節期間，除了除夕16日休館外，其餘天數皆正常開放服務；基市兒少處自11日起將於各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。

為迎接新春佳節，基隆市室內兒童樂園全市7區室內兒童樂園在春節期間，除了除夕16日休館外，其餘天數皆正常開放服務；至於親子館及祖孫館則配合中央節日休假，於15日至23日春節期間休館。基市兒少處指出，市府自11日起還將於各親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋，發完為止。

為迎接新年到來，基市兒少處1日宣布基隆7區的室內兒童樂園在農曆春節期間除了在除夕休館外，其餘各日都正常開放，但親子館及祖孫館則於15日至23日休館。

兒少處另規畫「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，自11日起於親子館、祖孫館及室內兒童樂園限量發送「小樹」紅包袋。各親子館及祖孫館將各發送 100 份紅包袋，各室內兒童樂園則每處提供200份；七堵室內兒童樂園配合全新「大童區」開幕，特別加碼提高發送數量至300份，讓親子家庭在體驗更豐富、多元遊戲空間的同時，也能獲得滿滿的新春祝福。

兒少處長吳雨潔指出，紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，更象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。

吳雨潔強調，親子館與室內兒童樂園是市府長期用心經營的重要親子友善據點，提供孩子安全、適齡的遊戲與學習環境。此次透過紅包袋的限量發送，希望讓家長在陪伴過程中獲得支持，讓孩子在歡笑中迎接新的一年。

吳雨潔提醒，紅包袋數量有限，歡迎大家攜家帶眷走進親子館與室內兒童樂園，在春節前夕共度親子同樂的美好時光，活動詳情可至兒少處官網及臉書查詢。

