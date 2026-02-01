基隆室內樂園春節僅除夕休館 發送限量小樹紅包袋

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）農曆春節即將到來，基隆市府將在7個行政區的室內兒童樂園發送限量「小樹」紅包袋，室內兒童樂園在春節9天連假僅16日除夕休館，至於親子館及祖孫館，則從15日起至23日休館。

基隆市政府兒童及少年事務處今天透過新聞稿表示，市府特別規劃「親子館＋室內兒童樂園新春送紅包袋」活動，自11日起於基隆市各親子館、祖孫館及室內兒童樂園，限量發送「小樹」紅包袋。

兒少處指出，各親子館及祖孫館將各發送 100 份紅包袋，另配合七堵室內兒童樂園全新「大童區」開放使用，將發送300份紅包袋，其餘各區室內兒童樂園則提供200份紅包袋。

兒少處長吳雨潔表示，紅包袋上的「小樹」圖案不僅是兒少處的標誌，更象徵以專業守護與溫暖陪伴的初心，陪著孩子穩健成長、茁壯，誠摯邀請親子家庭把握機會領取，共迎新年好運。（編輯：張銘坤）1150201