基隆宮廟爆炸案！8旬翁「臟器外露」 懂製造炸藥

基隆市中正區調和街萬安堂今（23日）上午8時發生起氣爆事件，88歲的湯姓老翁倒臥在廟門口臟器外露，經送醫搶救仍於下午1時許宣告不治。據了解，湯翁之前當過漁民，知道簡易炸藥的製作方式。

據了解，湯翁之前以捕魚為業，懂得自行製作炸藥，湯翁姪子受訪時表示，湯翁一直獨居，偶爾會到姪子店裡看一下或是到廟裡聊天，近日行為一切如常，並不清楚為何會這樣。萬安堂主委表示，湯翁時常來宮廟走動，廟方人員還有附近居民互動還不錯，不曾起過任何衝突。

監視器畫面顯示，一群當地居民在廟前聊天、看報紙，湯翁站在香爐前面，似乎在懷中掏取物品，隨後就被一陣不明原因所發出火光與巨響彈飛，當場倒臥在地、臟器外露，現場滿地鮮血。

警消獲報到達現場後，湯翁傷勢嚴重倒地，被送往三軍總醫院急救，後續警方將進一步調查炸藥來源及案情細節。

