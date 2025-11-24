基隆宮廟老翁自爆亡 鑑識結果出爐！非自製爆裂物「連珠炮綁身」原因曝

湯翁參拜後竟在天公爐前引燃爆裂物。翻攝監視器畫面



基隆市一處宮廟昨發生驚悚爆炸事件，88歲湯姓老翁將爆裂物綁在腰間引爆，當場濺血倒地、臟器外露，緊急送醫不治。原本一度傳出湯翁是漁民退休，過去會自製炸藥，鑑識結果今（24日）出爐，湯翁身上綁的是「連珠鞭炮」，並非自製爆裂物，犯案動機仍待釐清。據友人表示，漁翁未婚獨居又行動不便，疑似不想拖累別人，才選擇尋短。

回顧本案，88歲湯姓老翁在23日上午8點多，前往平時常去參拜的基隆市調和街宮廟萬安堂，不顧旁邊還有其他喝茶聊天的信眾，湯翁參拜完後逕自走到天公爐前方，隨即點燃綁在身上爆裂物的引信，引爆後當場應聲濺血倒地、臟器外露，嚇壞一旁民眾，緊急通報將他送往長庚醫院搶救，仍宣告不治。

廣告 廣告

警方調查，湯翁平時獨居，常在萬安堂附近出沒，姪子幾乎每天都會與湯翁見面，近來也未發覺他出現任何異常。廟方、鄰居則表示，湯翁過去曾以捕魚為業，因此熟悉作業方式，懂得自行製作簡易炸藥。至於為何要選在宮廟天公爐前做出激烈行為，仍待警方進一步釐清。

根據《三立新聞網》報導，刑事局偵五隊最新鑑識結果判定，湯翁身上的爆裂物為為「連珠炮」，並非自製爆裂物。警方查訪湯翁近期行蹤，發現他曾兩度到商店買鞭炮。死者友人透露，湯翁漁民退休後行動不便，未婚又獨居，平時常會到廟裡和其他人泡茶聊天，周圍人都看不出任何異狀，推測他疑似不想拖累別人，才選擇走上絕路。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

更多太報報導

「夜衝武嶺」墜溪殞命！19歲女大生是舉重好手 全大運闖進決賽

悲劇！退休翁孤獨死 家屬破門見腐屍...狗守屋疑啃遺體

詐「孤獨死者」1.4億網路互打！ 主嫌嗆涉案律師「拘留室威脅」 蔡鴻燊火大回嘴