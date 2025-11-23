基隆宮廟驚傳巨響！80歲老翁拜拜後「引爆身上物」倒地重傷

基隆市萬安堂23日上午發生疑似自傷爆炸事故，80歲老翁於天公爐前引爆爆裂物重傷送醫。（圖／翻攝畫面）

基隆市調和街萬安堂23日上午8時許傳出爆炸意外，一名約80歲老翁在天公爐前參拜後，疑似引燃綁在身上的爆裂物，瞬間爆炸倒地，現場血跡斑斑，傷勢相當嚴重，經警消到場將他緊急送往三軍總醫院搶救。

監視器畫面顯示，一早宮廟前已聚集附近住戶。老翁獨自站在天公爐前參拜，結束後疑似掏出打火機點燃胸前爆裂物，短暫冒煙後立即引發巨大爆裂聲響，老翁當場仰倒，濺出大量血跡。

一旁民眾受到驚嚇，見老翁倒地，立刻報案求救。消防人員到場後，發現現場血跡斑斑，老翁臟器外露，立即給予急救並送醫。

據ettoday報導，鄰里居民指出，該名老翁住在附近，平時常到宮廟走動，與鄰居皆相識，平日大多獨居，不清楚他為何會攜帶並引燃爆裂物。

警方初步調查，宮廟香爐附近並無瓦斯洩漏或其他可疑引爆源，研判老翁應為自行攜帶爆裂物品點燃，詳細動機及來源仍待進一步釐清。

