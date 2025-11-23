基隆宮廟驚傳爆炸！ 男子重傷「臟器外露」急送醫

基隆調和街今（23）天上午8點多，一間宮廟發生一起爆炸意外，穿著淺色外套的湯姓男子站在香爐前不斷左右張望，還撥弄胸前衣物，沒想到下一秒突然冒出大量煙霧並傳出爆炸聲，一旁聊天、讀報的民眾嚇壞閃到旁邊，男子也當場倒地、臟器外露，不斷掙扎，現已緊急送往醫院搶救。

據了解，該名男子時常獨自出現在附近，詳細原因及案情仍待警方進一步釐清。

男子站在金爐前不知在做什麼，下秒就引發氣爆。圖／台視新聞

宮廟氣爆後東西散落一地。圖／台視新聞

基隆／綜合報導 責任編輯／網路中心

