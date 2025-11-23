基隆宮廟驚傳爆炸！老翁疑胸前綁鞭炮自引爆 倒地臟器外露命危送醫
基隆市調和街一間宮廟今（23日）上午8時許驚傳爆炸事故。一名年約70多歲男子在廟內天公爐前參拜時，突然胸口位置發生劇烈爆炸，巨響嚇壞周邊住戶。男子當場倒地、臟器外露，現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。
消防局119指揮中心於8時25分接獲通報，指宮廟內疑似「氣爆」造成民眾重傷。救難人員抵達時，發現男子倒臥在地，身旁散落多枚疑似爆裂物殘片，傷勢極重但仍有意識，立刻將他送往三軍總醫院急救。
警方初步勘查現場，排除瓦斯或環境中可引爆物外洩的可能，研判爆炸來源可能來自男子身上。宮廟監視器畫面顯示，男子拜拜結束後，疑似點燃綁在胸前的引信，隨即引爆綑綁在身上的鞭炮，強大爆裂力道導致他瞬間倒地。
老翁的姪子受訪時表示，叔叔平日看起來一切正常，幾乎每天會見面三、四次，也常來宮廟與熟識民眾泡茶聊天，完全沒有異狀跡象，如今得知意外發生相當震驚。
警方目前已封鎖現場，詳細爆炸原因與動機仍待進一步調查釐清。
