基隆家長聯名掛看板 嗆「謝國樑不當兵、鄭麗文拜共諜」如何教小孩愛國

基隆市區出現大型看板，家長署名質疑謝國樑和鄭麗文的愛國立場。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席鄭麗文上任後參加「1950年代白色恐怖 秋祭追思慰靈大會」，祭拜當年被列為共諜的吳石，引發爭議。最近基隆市區多所學校家長串聯在市區掛出大型看板，嗆「基隆市長謝國樑不當兵，鄭麗文拜共諜，如何教孩子保衛中華民國？」；基隆市長謝國樑目前暫無回應。

據指出，這面看板是元旦時上架，位在基隆市國民體育中心、成功國小旁，人來人往許多民眾都看到。看板以中華民國國旗為底，上面寫著「謝國樑市長不當兵、鄭麗文主席拜共諜，如何教小孩保衛中華民國」，質疑國民黨主席以及縣市首長的愛國立場。

廣告 廣告

看板上署名的有銘傳國中前家長會長張眾佳、南榮國中前家長會長陳振宏、信義國小前家長會長廖家毅、武崙國小前家長會長許泰莉、安心幼兒園前家長會長蔡逸軒、成功國小前家長會長王志明以及曾雅慧。據了解，參加連署的家長還在增加中，包括成功國中前家長會長楊佳明、基隆市學校學生家長會聯合會前總會長王昌派。

王昌派指出，參與署名理由很簡單，從小教育就教導民眾長大有能力就盡己之力幫助他人，有成就就應該更正向成為更多人的榜樣，回饋社會，不要一直想著內鬥、內耗，應該要更有責任帶領市民提升生活和經濟。

市議員鄭文婷則表示，服兵役是中華民國國民的義務，但謝國樑為何沒有服兵役，只當了2週的替代役？鄭麗文更是公然的拜共諜，這2位政治人物這樣子做，不知道未來要怎樣教導孩子，甚至帶領民眾來保家衛國。中華民國現在不僅面臨中國的武力侵犯，國防預算也被藍白聯手杯葛，要如何保衛中華民國？這個看板充分顯示基隆的家長的疑慮，這樣的政治人物怎麼帶領台灣向前走。

基隆市區出現大型看板質疑謝國樑和鄭麗文。(記者盧賢秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》中共恐嚇沈伯洋！曝光住家和工作地點衛星照 我國安部門痛批跨國鎮壓

綠委連署提案修「兩岸條例」！改「台灣與中華人民共和國」、刪除「國家統一」

3大法官持續不評議 中研院法研所蘇彥圖：憲訴法恐淪憲法法庭自殺協定

高市衛生局「績優督導」何建忠性侵未成年少女已解聘 妻涉洩密被免職

