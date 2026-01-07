基隆小吃攤工讀生遭擄！3嫌持刀槍逼問友下落 問3小時未果丟包

基隆昨（6）晚一名高中工讀生在夜市小吃攤工作時，突然被3名男子擄走，中間還持刀和槍恐嚇，要逼問朋友下落，最後將他丟包在基隆地標下方。目前警方已經逮捕3人，疑似是校內學生與幫派份子，其餘共犯還在逃。

事發在6號晚上8點多，有3名男子在小吃攤門口徘徊，找上在店內打工的高中生談話，隨後便將他帶上車，押往新北萬里的汽車旅館。

老闆趕到店內後，發現工讀生不在現場，立即通知校方及家長，但打電話時電話已經被關機、無法定位，警方展開調查，發現被害少年被兩輛車帶離現場，晚上11點多被丟包至基隆地標下方，讓他自行坐車回家。

據被害人及老闆表示，當時被押上車後，腹部被頂著一把刀，又被槍指著頭部，嫌犯原是想要逼他供出朋友的下落，但被害人跟對方也不熟，逼問了將近三個鐘頭後問不出來，才將他丟包。

嫌犯使用刀槍恐嚇。圖／台視新聞

※拒絕暴力 請撥打110

基隆

