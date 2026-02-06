基隆小客車打滑失控！暴衝自撞「騎上護欄」卡半空 駕駛幸運逃過一劫

記者林盈君／基隆報導

6日下午2時許，36歲的林姓男子駕駛自小客車，行經中和路交流道時，疑因車輛打滑失控，導致自撞並衝上路旁護欄，警消獲報後趕抵，所幸事故未造成人員受傷，警方並於現場進行交通疏導，防止發生二次事故，另通知拖吊車到場，目前現場事故已排除，交通已恢復順暢。

基隆林姓男子駕駛自小客車，疑因車輛打滑失控，自撞並衝上路旁護欄。（圖／翻攝畫面）

據了解，今天下午，林男駕駛自小客車，沿港西聯絡道下中和路出口交流道行駛時，疑因車輛打滑失控，瞬間暴衝撞擊路旁護欄，整台車「騎上去」，所幸駕駛林男未受傷。警方指出，駕駛人無酒駕情事，詳細事故經過還要再釐清，並呼籲民眾，行車時應隨時注意周遭車況，確實遵守交通規則並依速限行駛，切勿因一時搶快而釀成事故，危及自身及他人生命財產安全。

